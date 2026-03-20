'KGF​ನಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೊರಿಯನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಶಂಸೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊರಿಯನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ ವೈ ಹಾ ಜೂನ್, ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Korean actor Wi Ha Joon Praises Yash
ಯಶ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಕೊರಿಯನ್ ನಟ ವೈ ಹಾ ಜೂನ್ (Photo: Film Poster, special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 4:42 PM IST

'ಅಣ್ತಮ್ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು' ಅಂತಾ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್​​ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಶ್​ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಪ್ಯಾನ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​​​ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಾದ ಹೆಸರುಗಳು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಯಶ್​ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಕೊರಿಯನ್​​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಲೆವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ವೆಬ್​​ ಸೀರಿಸ್​​ 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್‌'ನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವೈ ಹಾ ಜೂನ್ ( Wi Ha Joon), ಯಶ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

"ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಉಗ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ - ಖಳನಾಯಕರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಇಂಟೆನ್ಸ್​​ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ, ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಫನ್​ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ವೈ ಹಾ ಜೂನ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರೋ ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಕೆಜಿಎಎಫ್​ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು' ಎಂದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: 'ಕಾಂತಾರದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇರಬಹುದಾ?'

ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 21ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಆಯಿತು. 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 14ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ 100 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ಗೆ ಬಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ: ಸೊಸೆ ಸಾಧನೆ ಕಂಡ ವಿಜಯ್​​ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್​​ವರ್ಲ್ಡ್​​​ ಲೆವೆಲ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಯಶ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೀಮ್​ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.​​ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

