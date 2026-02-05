ETV Bharat / entertainment

'ಫೆಬ್ರವರಿ 30': ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 'ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

February 30 Kannada Movie
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)
ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 'ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ‌.

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದು, ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ.ಎಲ್. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಷಯ್, ಮನೋಜ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'February 30', starring Abhishek Shrikanth of Bigg Boss fame, to be released soon
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಲ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಇದೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. 'ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಯಕ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರಾರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್​ಗೂ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಜೋಸೆಫ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ" ಎಂದರು.

'February 30', starring Abhishek Shrikanth of Bigg Boss fame, to be released soon
ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೇತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಎನ್ನೋ ಡೇಟ್​ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೆ 28 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಫೆಬ್ರವರಿ 30' ಅಂತಾನೇ ಏಕೆ ಇಟ್ಟೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ತಮಿಳುನಾಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ" ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಲಕ ಜೋಸೆಫ್ ಬೇಬಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಎಂ.ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಲಿಜಿನ್ ಪಂಬೋ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

