ಪ್ರಭಾಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ: 'ಫೌಜಿ' ಪೋಸ್ಟರ್, ಕಲ್ಕಿ 2 BTS ರಿಲೀಸ್; ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 47ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಫೌಜಿ' ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಕಿ 2'ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 12:41 PM IST
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದು 47ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಫೌಜಿ' ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಕಿ 2'ರ ತಂಡಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಟನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 47ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬರುವ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಫೌಜಿ'ಯ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಾ, "ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ 'ಫೌಜಿ' ಪ್ರಭಾಸ್ ಗಾರು. ಇಂದೇ 'ಫೈಲ್ ನಂ: #25' ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ನಾಣ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತಪರ್ವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನೂ, ಜೊತೆಗೆ 1932ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎಂಬ ಬರಹವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗೆಗಿನ ತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ - ''ಫೈಲ್ ನಂಬರ್: #25 ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಅವನು ಯಾರು?' - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಫೌಜಿ''.
ಫೌಜಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಪೀಡಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾನರ್ಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ರಕ್ತಸಿಕ್ತನಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಬೆಟಾಲಿಯನ್" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಮಾನ್ವಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜಾದ್ ಡೆಲಾಫ್ರೂಜ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ಜಯಾಪ್ರದಾ ಅವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಕಲ್ಕಿ 2' ಸೆಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಝಲಕ್
ಫೌಜಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ, 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಭೈರವ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನೆರಳಿನ ರೂಪದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಹೀರೋಗೆ... ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ... ಕಲ್ಕಿ2898ಎಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రభాస్ గారు 🎂🎉✨✨✨ プラバースさんお誕生日おめでとうございます🥳 昨年は念願の来日、本当に感動しました！またいつでも日本へお越しください💕 新作が公開されたらインドへ観に行きたいです☺️✨ #Prabhas #HappyBirthdayPRABHAS #JapanLovesPrabhas https://t.co/c2rOb8dvVu— ノリ🐘నొరి🪓🦖 (@baahunoli) October 22, 2026
ಜಪಾನಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಧರಿಸಿ, ಥೀಮ್ ಕೇಕ್ಗಳು, ಬಲೂನ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ನಟನ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿತು.
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ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನೈಜೀರಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಾದ "ಬಾಹುబಲಿ", "ಕಟ್ಟಪ್ಪ" ಮತ್ತು "ಬಿಲ್ಲಾ" ಇವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
At prabhas anna house 11 kuda avale appude prabhas anna house ki velli poyaru mental rebels Akkada full police lu unnaru 🤣🤣 #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/M4wMkXvmfO— konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026
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ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಫೌಜಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರವೂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.