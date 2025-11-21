Miss Universe 2025: 'ಮೂರ್ಖಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಮುಡಿಗೇರಿತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಅವರು ಈ ಸಾಲಿನ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಅವರು (Fatima Bosch) 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ನೊಂಥಬುರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಓರ್ವರು ಉದಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಡಗು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮುನ್ನೆಡೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೀಗಿವೆ:
ವಿಜೇತ ದೇಶ - ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್).
ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ - ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್.
ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ - ವೆನೆಜುವೆಲಾ.
ಮೂರನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ - ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ .
ನಾಲ್ಕನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ - ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್.
ವಿವಾದ: ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಿರೂಪಕಿ ನವತ್ ಇಟ್ಸಾರಾಗ್ರಿಸಿಲ್ (Nawat Itsaragrisil) ಅವರು ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅವರು ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು "ಮೂರ್ಖ" (dumbhead) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾತಿಮಾ ಕೆಲ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊರನಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಮನಮುಟ್ಟುವ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಭಾಜನಳಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ನೊಂಥಬುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳು, ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಫಾತಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಬಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು?: ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ 5ರಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ , ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ , ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೊಯಿರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಐದು ದೇಶಗಳ ಚೆಲುವೆಯರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. "ನೀವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಟಾಪ್ 12ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ: ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಟಾಪ್ 12ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಫಾತಿಮಾ: ಫಾತಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವುದರ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕವರು "ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು, ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಉತ್ತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. "ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಾನುಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.
