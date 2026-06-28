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ತಮಿಳುನಾಡು: ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ಲೇ ಕಿಂಗ್' ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

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ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 3:17 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಬೆಸೆಂಟ್​ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 73 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನುಂಗಂಬಾಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ನುಂಗಂಬಾಕ್ಕಂನ ವಲ್ಲುವರ್ ಕೊಟ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ತಲುಪಿತು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಕಂಬನಿಗರೆದು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಮಗ ಶಾಂತನು ಅವರು ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೊಲೀಸರು 72 ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನೀಡಿದರು.

ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನೈನ ಗ್ರೀಮ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.

ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ನುಂಗಂಬಕ್ಕಂನ ವಲ್ಲುವರ್ ಕೊಟ್ಟಂ ಬಳಿಯ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹೆಸರಾಂತ ನಟರಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್​, ಕಮಲ್, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ನಟಿಯರಾದ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದರು.

ಕೆ.ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿದೆ.

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TAGGED:

ನಟ ಕೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್
SCREENPLAY KING BHAGYARAJ
ಹೃದಯಾಘಾತ
TAMIL NADU
FILM DIRECTOR ACTOR K BHAGYARAJ

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