175 ಕಲಾವಿದರು, ₹11 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 38 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್​ರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು

14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟರು ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Rajpal Yadav
ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್​ (Photo: Getty Image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರಲ್ಲೋರ್ವರಾದ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಆದ್ರಿಂದು, ನಟ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಗುರು ರಾಂಧವ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ನಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ₹11 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು, ಕೇವಲ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಅತಾ ಪತಾ ಲಾಪತಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇದು ಐಎಂಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 5.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 175 ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ದಾರಾ ಸಿಂಗ್, ವಿಜಯ್ ರಾಜಾ, ಗೋವಿಂದ್ ನಮರಾಜ್, ಓಂ ಪುರಿ, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಖಾನ್, ರಜಾಕ್ ಖಾನ್, ಶರತ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ವಿವೇಕ್ ಶೌಕ್, ನೀರಜ್ ಸೂದ್, ಮುಖೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಗೋಖಲೆ, ಸತ್ಯದೇವ್ ದುಬೆ, ಅರುಣ್ ಶೇಖರ್, ಯಶ್‌ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮಾನವ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ್ ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಡೀ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ, ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಶ್ರೀ ನೌರಂಗ್ ಗೋದಾವರಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್" ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ನಟನ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್​ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

