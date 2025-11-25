ETV Bharat / entertainment

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ:'ರೆಬೆಲ್‌ ಸಾಬ್' ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ

ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas
ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಭಾಸ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 10:12 AM IST

ಟಾಲಿವುಡ್‌ ರೆಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್'. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಕೌತುಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ರೆಬೆಲ್‌ ಸಾಬ್ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಕ್ಕಾ ಟಪ್ಪಾಂಗುಚ್ಚಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ರೆಬಲ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಸಖತ್‌ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್​ಫುಲ್​ ಶರ್ಟ್‌ ಧರಿಸಿ, ಹಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ.

ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಥಮನ್‌ ಎಸ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಥಮನ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಒದಗಿಸಿರೋ ರೆಬೆಲ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಟಿ-ಸೀರೀಸ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Prabhas
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ (Photo: Film Poster)

ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾರರ್‌ ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೀಪಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟಿಜಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್‌ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಾಯಕನಾದರೆ, ಸಂಜತಯ್ ದತ್ ಖಳನಾಯಕ. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್‌, ನಿಧಿ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಝರೀನಾ ವಹಾಬ್‌ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ಹೊತ್ತರೆ, ಥಮನ್‌ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪಳನಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕೊಟಗಿರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್‌ ರಾವ್‌ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ.

Prabhas
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ (Photo: Film Poster)

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್', ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನಾ ಮೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್​ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

PRABHAS UPCOMING MOVIES
ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ
ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್
THE RAJA SAAB MOVIE

