ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀಮುರಳಿ 'ಪರಾಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ

ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಪರಾಕ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ.

Sri Murali's 'Parak' look
ಶ್ರೀಮುರಳಿ 'ಪರಾಕ್' ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)
Published : October 28, 2025 at 12:02 PM IST

'ಬಘೀರ' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​​ ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ 'ಪರಾಕ್'. ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್​ನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಉಗ್ರಂ, ಭರಾಟೆ, ಮಫ್ತಿ, ಬಘೀರ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಾಕ್​ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಬಘೀರ ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪರಾಕ್' ಸೆಟ್ಟೇರಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Stunt Master Ravi Varma
ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿವರ್ಮ (Photo: ETV Bharat)

ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಲೇಶ್ ಕೋಗುಂಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. 'ಪರಾಕ್' ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿವರ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ರವಿವರ್ಮ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ಗಳಿಂದ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರವಿವರ್ಮ‌ ಈಗ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'I Am God' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ರವಿ ಗೌಡ: ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಾಥ್

ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಬಘೀರ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸರಿ-ಸುಮಾರು 200 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಪರಾಕ್​ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಂಗಿಷ್ಟ": ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ, ಸಂದೀಪ್ ವಲ್ಲುರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​​ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದೂರ್ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಚರಾ ಸುರೇಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಂಟೇಜ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

KANNADA PARAK FILM
ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿವರ್ಮ
ಕನ್ನಡ ಪರಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ
SRI MURALI PARAK UPDATE

