ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ.. ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಧನ
ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 4, 2026 at 7:53 AM IST
ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಭಿನಯದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಚಿತ್ರದ 'ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ' ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಸಂಗೀತ ರಾಜ) ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಎಸ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 71 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 1955ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಬಂಗಾಲಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಒರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಮ ಯುದ್ಧ, ಶರವೇಗದ ಸರದಾರ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕ್ಯೂಂಕಿ'ಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವುದು ಸಹ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಟಬು ನಟನೆಯ 'ಥೇವರ್ ಮಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ರೀಮೇಕ್ 'ವಿರಾಸತ್'ಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಸಂಗೀತ. ಹಿಂದಿಯ ಕಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವ 'ಹಂಗಾಮ'ಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಂತೂ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು, ಸಂಗೀತ ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಹ ಎಸ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ': ಜಯಮಾಲಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ