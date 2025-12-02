ETV Bharat / entertainment

ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಿವರು

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್​​ ನಿಧಿಮೋರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ.

Raj Nidimoru - Samantha Ruth Prabhu
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು - ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 4:42 PM IST

4 Min Read
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್​​ ನಿಧಿಮೋರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿಹಾಹ' ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು 2017ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಅವರಂತೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

  • ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್.
  • ಶ್ರೀದೇವಿ.
  • ರವೀನಾ ಟಂಡನ್.
  • ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್.
  • ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
  • ಲಾರಾ ದತ್ತಾ.
  • ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ.
  • ಕಲ್ಕಿ ಕೋಚ್ಲಿನ್.
  • ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.
  • ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ.
  • ಕಿರಣ್ ರಾವ್.
  • ಸಾರಿಕಾ.
  • ಜಯಪ್ರದಾ.
  • ಕಿರಣ್ ಖೇರ್.
  • ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರಾಯಲ್​ ಕಪಲ್​ ಎಂದೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ತಶಾನ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜಿವನ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್​ ನಂತರ, ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2012ರಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಕವಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಕವಿತಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ನವೆಂಬರ್ 22, 2009ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಲಾರಾ ದತ್ತಾ: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2011ರಂದು ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮಹೇಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಶ್ವೇತಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ.

ರವೀನಾ ಟಂಡನ್: ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್​ ರಾಮು ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನತಾಶಾ ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ, ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸ್ಟಂಪ್ಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2004ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್: ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2003ರಂದು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ದಿ.ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಂಜಯ್ ನಂದಿತಾ ಮೆಹ್ತಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ 2002ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಿತು. 11 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ, ಕರೀಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಶ್ರೀದೇವಿ: ಮೋನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಬೋನಿ ಮೋನಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೂನ್ 2, 1996ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. 2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ: ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1954ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದರು. 1980ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.

ಕಿರಣ್ ರಾವ್: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2005ರಂದು ಲಗಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜುಲೈ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಕಿರಣ್​​ಗೂ ಮುನ್ನ, ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1986ರಿಂದ 2000ವರೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ: ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ, 1995ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಸುಜಾತಾ ಬಿರ್ಲಾ ದುರಂತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೂಹಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಯ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದಿತ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಪಾಯಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣಯದ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2014ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಕಿರಣ್ ಖೇರ್: ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಖೇರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1985ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು

ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ: ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಹನಿ ಇರಾನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ 1984ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.

ಜಯಪ್ರದಾ: 1986ರಲ್ಲಿ, ಜಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮದುವೆಯಾದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು - ರಾಜ್​​ ನವಪಯಣ: ಏನಿದು 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ'? ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳಿವು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಯಾರು? ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರು
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು
SAMANTHA RAJ WEDDING

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

