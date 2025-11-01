ETV Bharat / entertainment

'ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ': ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್

ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉಡಾನ್ 2.0 ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್, ಕನ್ನಡದ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Actor Sonu Sood in Mysuru
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉಡಾನ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ (Photo: ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 1, 2025 at 5:25 PM IST

ಮೈಸೂರು: 'ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿತೋ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉಡಾನ್ 2.0 ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್, ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉಡಾನ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ (Photo: ETV Bharat)

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋನು ಸೂದ್, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬರುತ್ತದೋ ಹಾಗೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ, ಅವಮಾನ, ನಿಂದನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಗ್ಗದೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಉಡಾನ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಚಾಲನೆ (Photo: ETV Bharat)

ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮನಸು ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು‌‌. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು‌‌. ನಾನು ಕೂಡಾ ಹಾಗೇ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರೆ ಜಿತೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಶಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾವೇಶದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳು, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಸೇರಿದಂತೆ ೧೫೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು‌ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿತೋ ಮೈಸೂರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೋನಾ ಭತೇವರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಜನಿ ದಗಲಿಯಾ, ಜಿತೋ ಕೆಕೆಜಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಫ್ನ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿಲೀಪ್ ಜೈನ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಿಂಕಿ ಜೈನ್, ಜಿತೋ ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಬಲ್ಕಿವಾಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌತಮ್ ಸಲೇಚಾ, ಜಿತೋ ಮೈಸೂರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುನೀತ್ ಜುಗರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

