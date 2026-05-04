Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ. ಜೊತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Why are there so few female directors in the Kannada film industry?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? (Photo Source: ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 10:08 AM IST

10 Min Read
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೀಗ ಬಹಳ ಚ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ, ಆಕರ್ಷಕ, ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್​ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಂಡ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸೂಕ್ತ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಂಗೀತ, ಸೌಂಡ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೆಟ್​​, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ? ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪುರುಷರಂತೆ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್, ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳೋದೇನು?

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೇಕಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಲೀಡರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಾಗ ಅದರ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ?. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನರಿಂದಲೂ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್​ ಆಗಿ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್​ ಫ್ರೇಮ್​ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 9 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟ್​ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್​ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೇಕ್​ ವಾಕ್​ ಅಥವಾ ಈಸಿ ವಾಕ್​ ಅಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ': ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರೆಕಾಣಲು 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ತರ ಕೋಡೋ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್​ಕಮ್‌ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನಗಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ) ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಸೆಟಲ್​ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟುಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್​. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವಿರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು': ನಮಗೂ ಯಾವುದೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಳುಬೀಳುಗಳ ಹಾದಿ. ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಯರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆಗಾಣಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದ್ರೂ, ನಿರ್ಮಾಕರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಾ? ಆಕೆ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ತರಬಲ್ಲಳಾ? ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

'ಛಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ': ಇನ್ನೂ, ಪುರಷರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಾಗ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್​. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೂ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಟಲ್​ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್​ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 9 ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್​ ಟೈಮ್​​ ಕೂಡಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ': ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರಿಗೂ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪುರಷರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ‌. ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು‌. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷರಂತೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ‌. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್​ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.

'ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ': ಲೈಟ್‌ ಬಾಯ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್​ನವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​​ ವಿಭಾಗದವರು, ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್​​ಗಳಂತ ಉನ್ನತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಯಕರು ಸೆಕೆಂಡ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕನಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸೋದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್​ಗೆ ಸರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬಿಡಮ್ಮಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ನಾನು ಒಂದು ಶಾಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್​​​ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್​ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಹಳೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು‌ ದಿನದ ಖರ್ಚನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ?. ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ'' ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ರು ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್.

'ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಕೆಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ': ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 100ಕ್ಕೆ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಕಾರಣ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಕೆಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮೂವರು ಹುಡಗಿಯರು ಸಹಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ‌ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕಮಿಟ್​ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಕಿರುವ ಹಣ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್​ ಬರುವ ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂಬ ಹಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

'ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ‌'?: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಗಾಂಚಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ‌?. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್​​ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಯಶ್ ಫ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್': ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್​​ಗೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್.

ಕನ್ನಡತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಹೇಳೋದೇನು?

  • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತಾ?

''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಭಿನಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಮ್​ ಮೇಕರ್ಸ್​ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಿಮೀತರಾಗುತ್ತೇವೇನೋ'' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

  • ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

''ಮೊದಲ ಸಲ (ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ) ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಎದುರಿರುವವರು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ನಾನು (ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ) ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿತಂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಪ್ರತೀದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂತಾ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

  • ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಟ್ ಹೀಗೇ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ರೇಮ್​​ ಹೀಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?

ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್​​ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೀನ್​ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಬಿಟ್ರೆ ಸೀನ್​ಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್​​ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೀನ್​ಗಳು ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಎಮೋಷನ್​ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಹೇಳೋದೇನು?

'ಪುರುಷರು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್​ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮನಾ ಕಿತ್ತೂರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್, ರೂಪಾ ಐಯ್ಯರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಲೈಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗೋತನಕ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕರೆದು ಏಕಾಏಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಹೋಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್​ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು': ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್​ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂತಾ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್, ರೂಪಾ ಅಯ್ಯರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು (ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು). ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಸೂಕ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ': ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇರುವವರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿರು ಯಾರಾದ್ರು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ತರ, ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಪುರುಷರಂತೆ ಖದರ್​ ತೋರಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ': ಇನ್ನೂ, ಪುರುಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನ್ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಖದರ್​ ಅನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರವಲ್ಲ': ''ಕೆಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್​ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್​ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

