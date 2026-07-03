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Exclusive: ಇವತ್ತಲ್ಲ, 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ?

ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಫೇವರಿಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

72nd National Film Awards
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 4:54 PM IST

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72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಜುಲೈ 3ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆ ಇಂದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಂಡ್​​ ವೈಟ್ ಹಾರರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹರು" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ದಿ ಗೋಟ್ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಗೌರವ'ವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ಗಳಲ್ಲಿ, ದಿ ಗೋಟ್​​ ಲೈಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುಷ್ಪ ಮೊದದ ಭಾಗದ ನಟನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಟ, ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರೇಸ್ ಕೂಡಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಮರನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅನೇಕರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮರನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಅಮರನ್ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದೆ.

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ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

NATIONAL FILM AWARDS DATE TIME
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಅವಾರ್ಡ್ 2026
NATIONAL FILM AWARDS 2026

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