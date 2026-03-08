ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ: ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಾ ಜಯರಾಮನ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಾ ಜಯರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 8, 2026 at 9:20 AM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಕನ್ನಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಾ ಜಯರಾಮನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್, ಧನಂಜಯ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಾ ಜಯರಾಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ?
ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಪಿ. ಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾನಾ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ವುಮೆನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅದು ಅನಿತಾ ಉದೀಪ್ ಎಂಬ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ.
ನೀವು ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ತೃಪಿ ಇದೆ?
ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವುಮೆನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು.
ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆ ದಿನಗಳ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಊಟದ ಪ್ರಿಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳಿನ ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು.
ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಬಾಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬಡವರಾಸ್ಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ?
ನನಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸರ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಧನಂಜಯ್ ಆಗ ತಾನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬಡವರಾಸ್ಕಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ನೀವು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತಾ?
ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಾ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ.
ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು?
ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿನಿ. ಏಕೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಪೋಟೋಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನೀವು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು?
ನನಗೆ ಸದಾ ಕಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು. ಕೆಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪಿ ಇದೆ?
ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ವುಮೆನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
ಹೌದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ 25 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ?
ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ, ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅವರು ಲೇಡಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ತರ ವುಮೆನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು?
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲೈಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಜೆಂಡರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವುಮೆನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬಹುದು.
ಲೇಡಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಂದೆ- ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ.
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತಾ ಪ್ರೀತಾ ಜಯರಾಮನ್ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
