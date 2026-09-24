'ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮವಿರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅವಮಾನ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ': ಉಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ
Niranjan Sudhindra Interview: 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಬಳಿಕ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 12:59 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್'. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಡಿ.ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು? ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿರಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮುಗಿಸಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿಯುವ ಪಾತ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ತಯಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಫೈಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಾಗಿರಲಿ, ಮೊನೊಲಾಗ್ಸ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ'' ಎಂದು ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು?
''ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅವರೂ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, 'ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 5-6 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನು?
''ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅವರ ಮುಖಾಮುಖಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಲವು ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭ ಸಖತ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಯರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಸೀನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು'' ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಿಕಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ?
''ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಮರ್ಷಕರು. ಇಬ್ಬರೂ, 'ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಜಾ ಇದೆ ಕಣೋ, ಏನೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಜನ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೇ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆ 'ಶಕಲಕ' ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಸಾಂಗ್ಸ್, ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇಳದಿದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್'' ಎಂದು ಕೃತಘ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ನುಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಹೇಳೋರಿಗೆ ಏನು. ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು 9 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಇವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿರುತ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅನುಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅವಮಾನ, ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?; ''ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೊಸಬರ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ... ಸದ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್' ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ, ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನದೇ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಕಥೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಗೊಂದಲವಿದ್ರೆ, ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಾ? ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸದಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ, ಆಗ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹವ್ಯಾಸಗಳೇನು?:''ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾವೇ ನನ್ನ ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೈವೆಟ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ? ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
''ಹೌದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಂಡ್ಯದವರು. ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್'' ಎಂದು ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗರೀಷ್ಮಾ ಅವಿನಾಶ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅದ್ಧೂರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿ.ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
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