ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 10:42 AM IST
ಸಂರ್ದಶನ: ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರಾ ಕಾಲ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೇ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?
ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಕೊರೊನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ನುಡಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬಂತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರಾ ಕಾಲ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದು, ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರಾ ಕಾಲ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹಾಗು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ?
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನನಗ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಗುರುತಿಸುವ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗ ಬರೀ ಮಾನಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಕಮಲಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಆಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮೋಡಿ ಇದೆಯೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದ್ವು. ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ನೀನಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕಾರಣ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋಕೆ ಆಯಿತು.
ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವ ಸೀನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಯಿತು? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಈಗಾಗಲೇ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಲಗಲಿ, ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಖುಷಿ ಇದೆ.
ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಟೀಚರಾ ಅಥವಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾ?
ನಾನು ಮೊದಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. 300 ಮಕ್ಕಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪತಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರು ಕೂಡ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ?
ನಾವು ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಯಾರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ನನಗೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಕಾಂತಾರ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೋಷಕನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
