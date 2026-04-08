ಒಳ್ಳೆ‌ಯ ಕಥೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು: 'ಪೀಟರ್' ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಸಂದರ್ಶನ

ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೊಸ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂದರ್ಶನ.

ETV Bharat exclusive interview with Raajesh Dhruva, actor of Kannada film 'Peter'
ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ (ETV Bharat)
Published : April 8, 2026 at 2:12 PM IST

ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಲಾಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪೀಟರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪವರ್​​ಫುಲ್? ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬದಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  • ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು?

ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಶನ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ‌. ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸುವವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

  • ನೀವೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಗೆ ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೇ, ನಾನು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀನ್​ಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದುವೇ ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾರಣ.

  • ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ?

ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಶ್ ಕಥೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

  • ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ?

ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಎರಡೂ ಪವರ್​​ಫುಲ್. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ವು ಕಮ್ಮಿ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಿರುತೆರೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಜನರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಎರಡೂ ಪವರ್​​ಫುಲ್.

  • ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನಟ ಹಾಗೂ ನಟಿಯರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಎಳೆದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಟರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಾನು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ,‌ ಫೈಟ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೊಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾ ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಯ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದಲೇ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದವನು. ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಅಭಿನಯದಿಂದ ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ‌ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

  • ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೀಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ‌. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಕ್ಯೂಪ್​ಮೆಂಟ್​ ಬಳಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಫೈನಲ್ ಔಟ್ ಫುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು.

  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಟರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ?

ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ದೇವರು ಇದ್ದಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರು. ಅಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ.

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ?

ಕಂಟೆಂಟ್​ವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ (ಫಲ್ಸ್) ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ಫಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ‌. ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪೀಟರ್. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಟರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

  • ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?

ನಾನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಡೆಯವನು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

