ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಜತೆ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ: 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಟೈಟಲ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್​​​​ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಜತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 2:37 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 2:52 PM IST

6 Min Read
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಮ್​.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೀತರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದರೆ ಅದು ಶಶಾಂಕ್​. ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ​​ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್​ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

  • ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ನೀವು ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು?.

-"ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಲೆ ಅಂತಾ‌. ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೆವು. ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಇಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​ ಹೇಳುವ ಟೈಟಲ್​ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಹೀರೋಗೆ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಟಲ್​ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೈಟಲ್​ ಹಾಗೂ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಟೈಟಲ್ ಅಂತಾ ಹುಡುಕುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ದೊರಕಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ತರ್ಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತರ್ಲೆ ನನ್ಮಗ, ಪೊರ್ಕಿ, ಇಡಿಯೆಟ್, ರಾಸ್ಕಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದೆ ಅನಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಟಲ್ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

  • ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೃಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?.

-"ಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಮತ್ತೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಲು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೇಮ್​ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಅನಿಸಬಾರದು. ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ತರಹಾನೇ ಕಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರ್ಯಾಟ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜನ ಯಾವಾಗಲು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆರಡಿ ಹೈಟ್, ​ಲುಕ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮಾಸ್​ ಹೀರೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂದೆ ಲುಕ್​ ವೈಯ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ.‌ ಈ ಹಿಂದೆ‌ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ಸಸ್​ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್​ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕಥೆಯೇ ಬ್ರ್ಯಾಟ್".

  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೌದಾ?.

-"ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿನಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್​ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟರು ಅನ್ನುವುದು ನಿಜ. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋವುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು".

  • ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

-"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್​ನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುವುದಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಥೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್​ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೂತ್ಸ್​ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ‌ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ".

  • ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್​​ಗಳನ್ನು ಓಟಿಟಿಯವರು ಹಾಗೂ ಟಿವಿಯವರು ರೈಟ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ?

-"ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್​. ಆದರೆ ಆರ್ಟ್​ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅದು ಬಿಸಿನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್​ ರೈಟ್ಸ್​ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ​​ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೇ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ".

  • ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಇತ್ತು. ಎಕ್ಕಾ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜನ ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

-" ಜನ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಕಾ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾನಾ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮಲೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.

  • ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1 ಸಿನಿಮಾದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?.

-"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ‌ಕನ್ನಡದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರನೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮಲೇ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್​ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ".

  • ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟ ಯಶ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್​ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದರು ಇದೆಯಾ?.

- "ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಟರು ಇರಲ್ಲಿ‌. ಆ ನಟನ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್​? ಅವರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಕಥೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಇದ್ದರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ‌ ಸಿಗಬೇಕು‌. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ‌ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ".

ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಕೂರ್ ಐದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

