ETV Bharat / entertainment

ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಸಿನೆಮಾ ಟಚ್:​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಿಂತನೆ

ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಳ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ವೀರ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 11:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂದರ್ಶನ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ "ವೀರ ಕಂಬಳ" (ಕನ್ನಡ) ಹಾಗೂ "ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ" (ತುಳು) ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಸ್​.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಕಂಬಳದ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಾಯಿತು?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ನಾನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ವೈರ್ ಬ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದರೆ 'ಕಂಬಳ' ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚ್ಯಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೈವಾಂಶ ಇದೆ, ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ಕೋಣ ಓಡಿಸುವುದೇ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೋಣದ ಹಿಂದೆ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮಗುವಿನಂತೆ. ರೈಡರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಗೌರವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿನ ನೋವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ–ಮರ್ಯಾದೆ. ಊರಿನ ಗೌರವ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕೇವಲ ರೇಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾ?. ಕಂಬಳದ ಭೀಷ್ಮ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ , ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಓನರ್ಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈಡರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದರ ಶಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆ ತಿಳಿದಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು - ಅದು ಕೋಣಗಳಿಗಾಗಿ!. ಅವರು ಕೋಣವನ್ನು ದೇವರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ಶೂಟಿಂಗ್​ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೇ ತಿಂಗಳ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಶೂ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕರೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಂಗಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಾರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನೈಜತೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಜ ಕಂಬಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ತನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಅವರು ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು ನಟ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಹೀರೊ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಿತ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ತುಳುನಾಡಿನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ವಾಮಂಜೂರು, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಅವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ವೀರ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ
"ವೀರ ಕಂಬಳ" (ಕನ್ನಡ) ಹಾಗೂ "ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ" (ತುಳು) ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈಮ್​ ರಾಮ್​ ದಾಸ್​ ಹಾಡಿದ ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಹಸ. ಬರೀ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್, ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು‌ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27ಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ: ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂದೇಶವೇನು?

ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು: ಸ್ಪೇನ್​ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಬುಲ್ ಫೈಟ್' ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾಕುತ್ತೇವೆ, ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರದವರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಆ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಇಂದು ಈ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ.

'ವೀರ ಕಂಬಳ/ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೈಜ ಕಂಬಳ ಓಟ, ನೈಜ ರೈಡರ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳವನ್ನು ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲಿ 'VIROSH' ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ: ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲು ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ - ವಿಡಿಯೋ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು
ವೀರ ಕಂಬಳ
ಬಿರ್ದ್​ದ ಕಂಬುಲ
DIRECTOR RAJENDRA SINGH BABU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.