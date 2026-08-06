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ಆವಾರಪನ್ 2 ಟ್ರೇಲರ್: 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿವಂ ಪಂಡಿತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ

ಆವಾರಪನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಶಿವಂ ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

'Awarapan 2' Trailer Release
'ಆವಾರಪನ್ 2' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 4:35 PM IST

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಆವಾರಪನ್ 2'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರು ಶಿವಂ ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮರಳುವಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಥೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ತನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಶಿವಂ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಎದೆಗೆ ಲೋಹದ ರಾಡ್ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ, ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ನಫೀಸಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ, "ಕಿತ್ನಿ ಹಸೀನ್ ಶಕಲ್ ಹೈ, ಮೌತ್ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಶೌಕ್ ಹೈ ತುಮ್ಹೇ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ 'ಆವಾರಪನ್ 2' ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ವಯಸ್ಸಾದ, ಬ್ರೋಕನ್​ ಹಾರ್ಟ್​​ನ ಶಿವಂ ಆಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆಲಿಯಾಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಟ್ರೇಲರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.

ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಝಾರಾ ಆಗಿ ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಶಿವಂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಝೋರಾವರ್ ಆಗಿ ಪುರನ್ ಗಬ್ಬಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಆಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರಾವಲ್, ಜೈದೀಪ್ ಆಗಿ ಸುರೇಂದರ್ ವಿಕ್ಕಿ, ಮೆಹಮೂದ್ ಆಗಿ ವಿಜಯಂತ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ, ಆವಾರಪನ್ 2ರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸುಬೋಧ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಡಿದ ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಷ್ತಾವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೇ ಜುನೂನ್, ಯೇ ಆವಾರಪನ್ ಮತ್ತು ತೋ ಫಿರ್ ಆವೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಿಥುನ್, ಜೀತ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಅಮಾಲ್ ಮಲಿಕ್, ಅಂಕಿತ್ ಸಚ್‌ದೇವ್ ಮತ್ತು ವಾಸಿಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಯೀದ್ ಖಾದ್ರಿ, ರಶ್ಮಿ ವಿರಾಗ್, ಅಖಿಲ್ ಸಚ್‌ದೇವ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಚಂಡೆಲ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (CBFC) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯು/ಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಫೈನಲ್ ರನ್‌ಟೈಮ್ 2 ಗಂಟೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ.

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ವಿಶೇಷ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಖೇಶ್ ಭಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಆವಾರಪನ್ 2 ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ್ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಕಕ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಾಲ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಮತ್ತು ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಆವಾರಪನ್ 2 ಟ್ರೇಲರ್
ಇಮ್ರಾನ್​ ಹಶ್ಮಿ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ
ಆವಾರಪನ್ 2 ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
AWARAPAN 2 TRAILER

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