ಇವಿಎಂ ಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್!

ಇವಿಎಂ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲೀಕ್​ ಆಗಿರುವ ''ಜನ ನಾಯಗನ್'' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್​ ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 10:20 AM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್​​ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇವಿಎಂ ಕೌಟಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈಗಾಲೇ ಲೀಕ್​ ಆಗಿರುವ ''ಜನ ನಾಯಗನ್'' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

31 ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ಅರೆಸ್ಟ್: ಹೌದು, ಚೆನ್ನೈನ ಅಣ್ಣಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇವಿಎಂ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 31 ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಿರುವರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮೈಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಟಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವರಾಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಐಡಿ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದೇನು? ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುವರಾಜ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರ ಸರಣಿ ಕ್ರಮ: ವಿಜಯ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೀಕ್​​ ಆದ ನಂತರ ಪೈರಸಿ ವಿವಾದವೆದ್ದಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಸರಣಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್​ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರರ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ

ಹೆಚ್.ವಿನೋತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ನಂತರ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಂದೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ': ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್

ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ,​​ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ನರೇನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ವಿನೋತ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನ ತಯಾರಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಹಿತ್ ಎನ್.ಕೆ. ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

