ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಟೈಟಲ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ

'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 5:15 PM IST

ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ 'ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಈಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನಟ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದೇ ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು? 'ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ? ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಾ? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ?

''ಮೊದಲು ಈ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು' ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ 'ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೇ' ಅಂತಾ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ. ಟೈಟಲ್ ಏನಿಡೋದು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್​ನ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಹಾಡು ಬಂತು. ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಫೈನಲ್​ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ?

''ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರಬಾರದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಅದು. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾಂದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಷಯವಿರಲಿ, ಇನ್​ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. 90ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಕಥೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಕಥಾಹಂದರ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಟನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತಾ?

''ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರ ರಾಜಗುರು ಈ ಕಥೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕೂಡಾ ಚಂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಚಂದನ್​​ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಚಂದನ್ ಕೂಡಾ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲಾಟ್​ ಅನ್ನು ಕೊಂಚ ಎಲಾಬರೇಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ರ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ?

2019ರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ರ್ತ ಚಿತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಕೃಪೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ. ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನವೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾಗ್ಯೂ 4 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಬರೆದಿತ್ತೇನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈಯಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಬುದ್ದಿವಂತರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ‌. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಶನ್​​ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವ್ರು ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇಗಾದರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿ, ನಂತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ?

''ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದವರು ಒಳ್ಳೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಅಲೆಮಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ, ರ‍್ಯಾಪರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. 2021ರಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಾಯಕನಿಗೆ ನಟನಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (Photo: ETV Bharat)

ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ 'ಉಪ್ಪಿ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ' ಕಾಲ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಣ್ಣ, ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ - ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೋವಿಂದರಾಜು‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ​24ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

