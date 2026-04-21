ETV Bharat / entertainment

'ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಿಜ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ': ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ

'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕ-ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 12:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಫೇಮಸ್​​ ಡೈಲಾಗ್. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪ್ಪಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 'ಉಪ್ಪಿ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಲೈನ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಅಲೆಮಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಸಹಾಯಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ, ರ‍್ಯಾಪರ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ ಅಂತಾ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. 'ಸೂತ್ರಧಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು? ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಿಜಾನಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಕ-ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ : ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: 2021ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 90 ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು 85 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​​ಗೋಸ್ಕರ 5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕಥೆಗೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಗೆಟಪ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ನಟ, ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ನಾನು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದೆವು. ಅವರು ಗುಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹಾಸ್ತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ‌ ಒಂದು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಥೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್​ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಒಬ್ಬ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಆಗಿ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸದ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ದೇವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ‌ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 5ರ ವಿನ್ನರ್ ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?

ರ‍್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ನಟನೆಯೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​. ಅಭಿನಯ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಓರ್ವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಸಬನೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬನಾಗಿ ನನಗೂ ಟೆನ್ಶನ್​ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಸದ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಡಯಾನಮೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆಲ್ಬಂ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಆ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಆಲ್ಬಂ ಹೆಸರು ಡಯಾನಮೈಟ್ (Dianamyt). ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗಿ. ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಅಂತಾ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಬಂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಬಂ ಇದೇ 23ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ 24ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇವರೆಡು ನನಗೆ ಸರ್​ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೂಡಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಹೊಸ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ‌ಡಯಾನಮೈಟ್ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ‌ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: Special Arrangement)

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಡಯಾನಮೈಟ್ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇದೇನಾ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನು?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಎಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡದವನು ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಹಾಡಿರೋ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ ಕೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ‌ ಶೆಟ್ರು.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಪ್ಲಾನ್​ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ: ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ನಂತರ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ?

ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ಜಪವಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಗುಡ್​ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಬಂತು ಅಂತಾಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು.

ಗೋಕುಲ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾಗಿದೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ದತ್ತಣ್ಣ, ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣ್ - ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
CHANDAN SHETTY UPCOMING MOVIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.