ETV Bharat / entertainment

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ, ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್'​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್'​ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

'City Lights' Box Office Collection
'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಭೀಮ' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 18ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್​​ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ 3 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್​​ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತು. 2ನೇ ದಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ 99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 1.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (ಗ್ರಾಸ್​) ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ​- ಹೀರೋ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. 'ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ', 'ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ', 'ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ' ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು 'ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಇದು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಕಥಾಹಂದರ: ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನರಸಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಶೂನ್ಯವಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೃಢತೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

2 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಬೋರ್ಡ್​ನಿಂದ ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖೇನ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳೊಂದಿಗೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ನಟನೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿನಯ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ': ಶಿವಣ್ಣ

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾಸ್ತಿ ಮಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ನಲ್ಲಾದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಿರಿಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ

TAGGED:

DUNIYA VIJAY
ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​
ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಮೋನಿಷಾ
CITYLIGHTS COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.