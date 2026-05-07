ಸಲಗ, ಭೀಮ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್': 'ಟಗರು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 7, 2026 at 12:21 PM IST
ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಟಗರು, ಜೇಮ್ಸ್, ಸಲಗ, ಭೀಮ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಎಕ್ಕ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸದ್ಯ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲಗ, ಭೀಮ ಸಾರಥಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ? ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು? ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿವೆ? ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸಿದೆ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭೀಮ ಹಾಗು ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಭೀಮ, ಸಲಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಆ ಒಂದು ವೈಬೇ ಬೇರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನೇ ಬಹುತೇಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 2 ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
''ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಾಡು ಕಥೆಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಟೋನ್, ಗಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿವೆ?
''ಐದು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ 2 ಬೀಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ನಮಗೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗೋದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದಾದರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರಾ?
''ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಝೀರೋ ಇಂದ ಶುರುಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ? ಏನೋ? ಅಂತಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಶನ್. ಇದು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ, ಗಾಯಕ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫುಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಜವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜನ ಕೂಡಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುಗಳೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
''ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್. ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನನಗೇನೂ ಬೇಡ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ?
''ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹಂಬಲಿಸೋದು. ಆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಓರ್ವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿನ್ನ ದೊಡ್ಡದು. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸರ್ (ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು), ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಸರ್, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಸೂರಿ ಸರ್ ಅಂತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?
''ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸದಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೊರಬರುತ್ತೋ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ರಿ?
''ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಂಜಿನಿಯಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡೆಯೇ ಬಂದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಣ್ಣ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆ?
''ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತರಬಹುದು. ಆಗ ನನಗೂ ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ?
''ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. 'ಕುರ್ಕ' ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ 'ಶಂಕರಾಭರಣಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಸಿನಿಮಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
''ಅದು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅದಾಗ್ಯೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ?
''ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೋಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತುಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ಚರಣ್ ರಾಜ್.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಕೂಡಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
