ನೀವಿನ್ನೂ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ವಾ? ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ಸಿನಿಮಾ

'ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'Landlord' OTT Rlease date announce
'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಪೋಸ್ಟರ್​
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 10:22 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಡಾರ್​​ಗಳಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್' ಜನವರಿ 23ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರ ಯಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಎರಡು ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಝೀ5ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, 'ದ್ವೇಷದ ಕಹಿ ಹೋಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಿಹಿ ಹರಡಲಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, "ನಾನು ರಾಚಯ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಚಯ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಅಂತರ್ಮುಖಿ‌. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೇ ಮನದೊಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರವು ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, "ಸಿನಿಮಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಆಳವಾಗಿವೆ. ಅಗಾಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಥೆಯೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆಕಾಶ್' ರೀ-ರಿಲೀಸ್: ಬಜೆಟ್​ಗೂ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​, 100+ ದಿನ ಓಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ

ಝೀ5 ಭಾರತದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಝೀ ಎಂಟರ್​​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL) ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್/ಓಟಿಟಿ (OTT) ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Milana Nagaraj Interview| 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​ 1, 2ನ್ನು ಜನ ಅಪ್ಪಿ, ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಪಾರ್ಟ್​ 3ಗೆ ಆಹ್ವಾನ'

ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 1980ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಸಾರಥಿ‌' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಭಾವನಾ ರಾವ್, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ.ಗೌಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

