ದರ್ಶನ್ 'ಸಾರಥಿ' ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್'ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ವಿಶ್; ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ
ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಹಿಟ್ 'ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ.
January 23, 2026
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, 45 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಸಖತ್ ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳ ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಿಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ.ಹಂಪಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್: ''ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್: ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟರಾದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕಿ ನಟಿ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಮೇಡಂ ಅಭಿನಯದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಡೇಶ್ ಸರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ - ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹರಸಿ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿ'' ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯು/ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯ ವಿಜಯ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಪತ್, ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ.ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಾ? ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
