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ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ನಲ್ಲಾದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಿರಿಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​​ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕಿರಿಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'city lights' film team
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 6:16 PM IST

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ಸಲಗ, ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾನಪದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕಿರಿಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜಾನಪದ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಮಾದಪ್ಪನ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್​ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಂಡದೋಕುಳಿ ಹಾಡನ್ನು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಕಂಸಾಳೆ ಧನುಷ್‌ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ರ್ಯಾಪ್‌ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಮೋಘ್‌ ಬಾಲಾಜಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'city lights' film team
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಸಾಂಗ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಇಬ್ಬರು ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಿರುವುಗಳೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು. ಇನ್ನೂ ಮಾದಪ್ಪನ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎಂದರು.

ದುನಿಯಾ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕು ತಿಳಿಯಲು ಅಪ್ಪ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಾಗೇ ನಾನು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು. ಇಂದು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.

'city lights' film team
'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

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ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾಸ್ತಿ ಮಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಂದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಾವ ಬಾವ (ರ್ಯಾಪ್) ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಆರ್ಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಡಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಹಾಗೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್
ದುನಿಯಾ ಮಗಳು ಮೋನಿಷಾ
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್
MONISHA DUNIYA VIJAY

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