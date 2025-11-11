ETV Bharat / entertainment

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ?: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಆರೋಹಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ​​​ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಆರೋಹಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಸಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಈಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Actress Swaroopini
ನಟಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: Actress Swaroopini)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 12:02 PM IST

4 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 'ದೃಶ್ಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ (ಆರೋಹಿ ನಾರಾಯಣ್) ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಶಿವಾಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್, ಭೀಮಸೇನ ನಳಮಹಾರಾಜ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಹಿ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೆಸರು 'ಸ್ವರೂಪಿಣಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ, ಆರೋಹಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಹೌದು, ಆರೋಹಿ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆರೋಹಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ತಾಯಿ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ (Love OTP) ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯಾವ ನಟಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ? ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವವೇನು? ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)
  • ಲವ್ ಓಟಿಪಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?

''ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಎರಡು ಶೇಡ್​ಗಳ ಪಾತ್ರ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ ಪಾತ್ರ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಟೀನೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವಳಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬ್ಲೀ ಹಾಗೂ ಪೊಸೆಸಿವ್​ ನೇಚರ್.​​ ನನಗಿದು ಕೊಂಚ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು''.

  • ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?

''ಅನೀಶ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಿತರು. ಕೆಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರ 'ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಅನೀಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣವೆಂದು ಮಾತಾನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಳಿಕ ಹೀಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ದಿನ ಅನೀಶ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಫೀಮೇಲ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಓಟಿಪಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಕೆ ಆಯಿತು''.

Actress Swaroopini
ನಟಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ (Photo: Actress Swaroopini)
  • ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?

''ಹೌದು, ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೀಶ್ ಮತ್ತು ನನಗಿದು ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ.‌ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬೇರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಲವ್​ ಒಟಿಪಿ ಪ್ರಮೋಶನ್​​ನಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ''.

  • ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ದೃಶ್ಯಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರೋದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ?

''ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ, ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್​​, ಕಾಮ್​​ ಪಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ‌ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರುವವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Actress Swaroopini
ನಟಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ (Photo: Actress Swaroopini)
  • ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೀರೋಯಿನ್​​ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ?

''ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಶನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಶನ್​​. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್​ವರ್ಕ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲುಕ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ''.

  • ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ರಿ?

''ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೇನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ''.

  • ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವ ನಟ ನಟಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ?

''ನನಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಆಡ್ರೆ ಹೆಪ್ಬರ್ನ್ (Audrey Hepburn) ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಜೂಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಆದರಲ್ಲೂ ಆಡ್ರೆ ಹೆಪ್ಬನ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ''.

  • ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ?

''ಈಗ ಒಂದು ತಮಿಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀ‌ನಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ''.

  • ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆರೋಹಿ ಬದಲು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ಹೇಗೆ?

''ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆರೋಹಿ ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತಾ. ನೀನು ಆರೋಹಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀ‌ನಿ'' ಅಂತಾರೆ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ.

Actress Swaroopini
ನಟಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ (Photo: Actress Swaroopini)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ

ಇದೇ ನ.14, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

