'ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿದೆ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ': ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಸಂದರ್ಶನ
Shanvi Srivastava Interview: 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಯಕನಟಿ ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 12:50 PM IST
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹುಡುಗಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಲೇಖಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ, ಸಾಹೇಬ, ತಾರಕ್, ಮಫ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಶಾನ್ವಿ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಿ ಮೂರು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನು? ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತಾ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಎಮೋಷನಲ್ ಡೆಪ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿಯಾದರೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಆಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು'' ಎಂದ್ರು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂದನೆ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ?
''ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. 'ನಾವು ಈ ಸೀನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇವೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿತ್ತು?
''ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-15 ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಸಿಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
''ಈ ಮೊದಲ ಶಾನ್ವಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶಾನ್ವಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಸೆಟ್, ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ?
''ಹೌದು, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮಗು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ, ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗುರಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?
''ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನು?
''ಎಷ್ಟೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಯಾವುವು?
ನನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕೋ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಪಯಣ ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2ಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ನುಡಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತಿ ನಿನಾದ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ನುಡಿ ಹಳೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿ ನಿನಾದ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಮಗಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಮೂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನುಡಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಡಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರು. ನುಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ? ಕೊನೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? ಎಂಬುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ.
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ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್, ರೀತು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 4 ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಕೆ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸಂಕಲನ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಶೋಭ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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