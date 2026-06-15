ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 10:15 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ದಂಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವರಕೊಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ 180 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಅಚಂಪೆಟ್ ಮಂಡಲದ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು, ಕೆಲ ಪ್ರೆಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ವತಃ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾನುವಾರ ನಟಿ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸೋಣ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ - ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ?. ಉತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್, 'Dream come true ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ, 'ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನು (child behavior) ರಕ್ಷಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಅವರೊಳಗಿರುವ ಮಗುವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಆಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ ಖುಷಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚೆಲುವೆ, 'ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಟಿ, 'ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕೃತಜ್ಞಳು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು, 'ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಖುಷಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ - ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ. ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್' ಎಂಬುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ತಾರೆ, ರಣಬಾಲಿ. ನಂತರ ಮೈಸಾ. ಅದರ ನಂತರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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180 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತುಮ್ಮನ್ಪೇಟೆಯವರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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We are on our way to Thummanpet.— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 14, 2026
The little village where my Father was born.
In February - @iamRashmika and I had announced the beginning of a little dream of ours.
To reward all the hardworking students of 9th and 10th grade from Achampet Mandal of Telangana.
Here is a… pic.twitter.com/wLNSr4ZZHe
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ವರ್ಷ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್. ಹಾಗೂ ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣಬಾಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.