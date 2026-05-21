'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ದೇಶಭಕ್ತ, ಈವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಬಹುತೇಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ತನ್ನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮೇ 20ರಂದು 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್' ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಈ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಹಯೋಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸರಾಜು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.