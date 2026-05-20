'ತಾರಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್': ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಂದು 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಡ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 1:34 PM IST
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'. ಈವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ನ 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. 4 ನಿಮಿಷ 29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' (ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸಿನಿಮೀಯ ಘರ್ಜನೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A fiery #Dragon glimpse that roars with mass, madness, and pure cinematic rage.https://t.co/X2NxvhyYD3— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 20, 2026
Happy Birthday to my dear brother @tarak9999 avarige — the true Man of Masses. Wishing you a phenomenal year ahead and massive success for #Dragon.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಮಾಸ್, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಯರಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಾರಕ್ - ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ - ಡಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಈ ಎಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಭಾಗವಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಲು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕುಟುಂಬ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವಿಶ್: ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾವ. ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹುಲಿಯಲ್ಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್: ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣಾ!! ನನ್ನ ಹೀರೋ, ನನ್ನ ತಾರಕ್, ನನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್" ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹತ್ತಿ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಹೆರಾಯಿನ್ (ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವಸ್ತು) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಅಫೀಮು ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ - ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಹೆರಾಯಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಳನಾಯಕರನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಖಳನಾಯಕರ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್" ಆಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್, ದೃಶ್ಯಗಳು, ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯವು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಜಿಎಫ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A very very happy birthday to my dearest and most fav @tarak9999 . Sending you tons and tons of best wishes for happiness, success and good health. May God always bless you in abundance. Love you Kanna !!— KhushbuSundar (@khushsundar) May 20, 2026
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸರಾಜು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
