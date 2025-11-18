ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ನಟನೆಯ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತೆರೆಗೆ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಅವರೀಗ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 10:42 AM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ: ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಬದಲು ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು: ಸರ್ಜಾಪುರ ಬಳಿ ಇರುವ ರೈನ್ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮದರ್ಹುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿತೇಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಡೇ ಕೇರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ಹೌದು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಕವನ - ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಭಿನಯ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರು, 2016ರಲ್ಲಿ ಗಿರಿರಾಜ ಬಿ.ಎಂ, ಪರಮೇಶ್, ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಾದ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಫ್ಯುಯಲಿಶ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಒಎಸ್ಟಿ, ಹೈವೇ, ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದು, 2018ರಿಂದ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ, ಗಡಿಯಾರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ "ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೌರವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ PYNA ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರಾವತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಕೋ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ರೇ1ನಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿ ಪಂಟ್ರೂ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಸ್ತು, ಕಾಲಾನಿಕಿ ಭೈರವಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ, ಬಾರ್ಬಿ, ದಯಂಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
ಡಾ.ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಬಗೆಗಿನ 'One More Puff – A Guide on Smoking and Quitting' ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು.
ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಿವೆ ಗೌರವ: ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೇಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಲೆ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಲೆ ಸಂಗಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲೆ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ (ಕಲೆ ಸಂಗಮ), ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಅವಾರ್ಡ್, ವಿದ್ಯಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾವ್ಯಕ ಯೋಗಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೌರವ, ಐಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್': ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ರಂಗ ತಂಡ, ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನೋತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್' ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಟನೆ, ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್, ಮುದ್ರಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ರ್ಯಾಂಪ್ ಶೋಗಳು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಶೂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧ. ಭಾರತೀಯ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ವೇಷಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಲೆ ಕಾಣಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೀಗ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ "ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.