'ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು' - ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಅಣ್ರಾವ್ರ ಆ 2 ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪ್ತರು

ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​​ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (Photo: ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 10:34 AM IST

ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಟ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾರೆ. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ, ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ, ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ. ಇಂದು ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸರಸ್ಪತಿ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ 97ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರಿಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಒಡೆಯನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ: ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್​​, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ರು. ಆದರ್ಶದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಭ್ರದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ ಇಂದಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಂಡ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್​ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು (Photo: ETV Bharat)

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೀವನದ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಪ್ತರು: ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಅಜಾತಶತ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಎಂದಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹೋದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಸರಳತೆ, ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಲಗೈ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ (ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ) ಆಪ್ತರೋರ್ವರು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಏನದು ಘಟನೆ?

ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್​ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ' ಅಂತಾ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹತ್ತಿರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಚಿವರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಪ್ತರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, 'ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಸಚಿವ ಏಕೆ ಸರ್? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅವರ ದೊಡ್ಡಗುಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿತ್ತು. ಅವರು (ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು) ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಪ್ತರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (Photo: Film Poster)

ಸರ್ಕಾರದ ಸೈಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್​: ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇದನ್ನೂ ರಾಜ್ ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ.

ಈ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸಾಲನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಸೈಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ.

ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಕರೆದ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸದಾ ಅಜರಾಮರ ಎಂಬುದೇ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.

