'ಇಷ್ಟವಾಗದವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ': ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಿವಿಮಾತು
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ ನಟ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 9:58 AM IST
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ 'ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು.
ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಟಾರ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಯಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ''ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ-ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೇಟರ್ಸ್.... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರನ್ನೋ ಟೀಕಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
''ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಕಾಯಿರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ, ಹಣ, ಅಂಕಗಳು.. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Today wasn't just another day... it became one of the most unforgettable moments of my life.❤️— Honey (@Honey_bunny9192) July 28, 2026
Some moments are beyond words... and this is one of them. Thank you for making my heart so full. 🫶✨
Forever grateful. ❤️@alluarjun 🤍 #AlluArjun #IconStar #FanMoment #DreamComeTrue pic.twitter.com/WT3N6v562z
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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ನಟ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
A moment that shows why millions admire #AlluArjun. ❤️— AlluArjunFANS (@AlluArjunFFANS) July 28, 2026
At today’s #AAFA Fans Meet, a fan gifted him a Lord’s idol.
Before accepting it, he quietly removed his shoes and received it with utmost respect. 🙏
The entire venue erupted in cheers. 🔥
He also interacted with lot of… pic.twitter.com/meSqULrV09
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ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಕಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
My Dear Fansss… 🖤— Allu Arjun (@alluarjun) July 28, 2026
Seeing all of you coming from different places for this event is really heart touching. Thank you for all the love. Humbled . Hope to make you all more mad proud. 🖤 pic.twitter.com/HV9mHSA9aW