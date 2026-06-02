'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದ: ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಪಿ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬೆಂಬಲ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಪಿ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 2:28 PM IST
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತವನ್ನೇ ತಲುಪದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡಾನ್ 3' ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದವೀಗ ಕಾನೂನು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಪಿ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿಂಡೋಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಬೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಾನ್ 3ನಿಂದ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ, ಐಎಂಪಿಪಿಎಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಎಂಪಿಪಿಎ) ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಪಿ.ಅಗರ್ವಾಲ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐಎಂಪಿಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಎಫ್ಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಳಗಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ': "ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿವಾದವೇನು?: 2023ರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ 3 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಡಾನ್ (2006) ಮತ್ತು ಡಾನ್ 2 (2011) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು. ರಣ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲು, FWICE ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಟನ ನಿರ್ಗಮನವು ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್: ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧ FWICE ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಕೂಡಲೇ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನಟ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.