ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಶ್ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 1:19 PM IST
ತಮ್ಮ ಅಮೊಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ತುಣುಕುಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ನಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ತಪ್ಪಲ್ವಾ?. ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ?. ನಾನದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಅಂದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ, ''ಅದೇ, ಯಾರಾದ್ರು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಶ್ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಡೆಗೆ (ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಬರಬೇಕೆಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ) ಮರುಗಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಎಂದು ಯಶ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಝೀರೋ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ (ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್/ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಷ್) ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಶಾರುಖ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಸೀನಿಯರ್ಗಿಂತ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ 'ಉಸ್ ದಿನ್ ಮೆರ ದುಖಾನ್ ಬಂದ್' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
POPULARITY of #Yash has reached such height that even #AmitabhBachchan couldn't resist asking a question abt him in #KBC🔥😱— Manoz Kumar (@ManozTalks) August 13, 2026
If #Rajinikanth is SUPERSTAR#Chiranjeevi is MEGASTAR#PawanKalyan is POWERSTAR
Then what is #Yash 🔥?
1. DANCING
2. FLAGGING
3. ROCKING
4. DYNAMIC pic.twitter.com/lOfKRQOtUU
ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೆ ಯಶ್ ಏನು? ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು: 1 - ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. 2 - ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. 3 - ರಾಕಿಂಗ್. 4 - ಡೈನಾಮಿಕ್. ಸ್ಪರ್ಧಿ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು.
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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.