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ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಶ್​​ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ನಟ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶ್​​ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Yash
ನಟ ಯಶ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 1:19 PM IST

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ತಮ್ಮ ಅಮೊಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ತುಣುಕುಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ನಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಡೆತ್ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.​​​ ಆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ತಪ್ಪಲ್ವಾ?. ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ?. ನಾನದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಅಂದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ, ''ಅದೇ, ಯಾರಾದ್ರು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಶ್​ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಡೆಗೆ (ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಶ್​ ಬರಬೇಕೆಂದು ಡೆತ್​ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ) ಮರುಗಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಸೆಟ್​ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಎಂದು ಯಶ್​ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಅನ್ನು ಅವರ ಝೀರೋ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ (ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​/ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಕ್ಲ್ಯಾಷ್) ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್, ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಶಾರುಖ್​ ಸರ್​​ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್, ಸೀನಿಯರ್​ಗಿಂತ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ 'ಉಸ್​ ದಿನ್​ ಮೆರ ದುಖಾನ್​ ಬಂದ್' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನೂ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ಪತಿ"ಯ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶ್​ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೆ ಯಶ್​ ಏನು? ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್​ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು: 1 - ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. 2 - ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್​. 3 - ರಾಕಿಂಗ್​​. 4 - ಡೈನಾಮಿಕ್. ಸ್ಪರ್ಧಿ 'ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​' ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು.

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ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಭಾಯ್​​ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್​ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನವೀಗ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

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TOXIC
ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
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