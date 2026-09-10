'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
''ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಇದರ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು'' - ಯಶ್.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 4:04 PM IST
ನಟ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತಾದರೂ, ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಬಹುತೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಷೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೇಕರ್ಸ್ ಸೆರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಶ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಯಶ್ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಯದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
"ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ನಾನು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಭಾವುಕನಾದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್, 'ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಇದರ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು" ಅಂತಾ ಜಯದೇವ್ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ'' ಎಂದೂ ಮೋಹನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು ಈ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ದೇವರು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪೈರಸಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತನ್ನ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 339.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 295.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. (ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).
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ಮಲಯಾಳಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರಾಯ ಎಂಬ ದ್ವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿ, ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
🔥@TheNameIsYash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/5y6HSX3u3R— Yash Trends ™ (@YashTrends) September 4, 2026
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ಇನ್ನು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.