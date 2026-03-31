ETV Bharat / entertainment

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಬಿಗ್ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್​​ಗೆ ಮನಸೋತ ಡಿಕೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಕೇವಲ ಆನ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಫ್​​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shiva Rajkumar Geetha Family
ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ದಂಪತಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಲಾವಿದ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ತೆರೆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್​ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಸೈ. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಶೋನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಟರ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನಕಪುರದ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡ ಗಾಜನೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಊರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು‌.

ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್​ ಗಿಫ್ಟ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಶೋನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಅಮೋಘ ಆದಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ತೋರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಇದು ಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್‌. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡುವುದು ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೀತಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣೂ ಬೀಳದಿರಲಿ. ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿರಿ'' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್​ ಅನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಧಾಮವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ‌ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರವಾದ್ರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು. ತಂದೆ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಲಗೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲವೇ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೊಡ್ಮನೆ ಅಂತಾ ಕರೆಯೋದು!.

TAGGED:

SHIVA RAJKUMAR SOCIAL WORK
ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಗೀತಾ ದಂಪತಿ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಡಿಕೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ
SHIVA RAJKUMAR GEETHA COUPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.