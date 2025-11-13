ETV Bharat / entertainment

'ತಲೈವರ್ 173': ರಜನಿಕಾಂತ್​​, ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​​ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್​ ಸಿ

ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್​ ಸಿ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಆಗಿದೆ.

Rajinikanth, Kamal Hasan
ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025

ಕಳೆದ ವಾರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿತ್ತು.​ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬುಧವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್​​ನನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ತಲೈವರ್ 173" ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್​ ಸಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವುದು ಕಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಲೈವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್​ ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಸುಂದರ್.ಸಿ. 13, ನವೆಂಬರ್ 2025. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೊಂದು ಹಾರ್ಟ್​​​ಫೆಲ್ಟ್​​ ನೋಟ್.

''ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಯಾದ ತಲೈವರ್ 173ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​​ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ''.

''ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದ ಅನುಭವ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಐಕಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​​ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲೂ, ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ''.

''ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ''.

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​: ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್​ಬಾಬು 'Globe Trotter' ಈವೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳಿಗಿವೆ​​

ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ತಲೈವರ್ 173', ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್​​ಕಮಲ್​​​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಪೊಂಗಲ್ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್​​​ 'ಮಾರ್ಕ್' ಶೂಟಿಂಗ್​​​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​: ದರ್ಶನ್​, ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಲೈವರ್ 173
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ
ತಲೈವರ್ 173 ನಿರ್ದೇಶಕ
THALAIVAR 173 UPDATE

