ETV Bharat / entertainment

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.

Director Sudhir Attavar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಕೊರಗಜ್ಜ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.

Director Sudhir Attavar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ (ETV Bharat)

ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೂಡಾ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್​ ಅವರಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಚೆಲುವೆಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತೆ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆಲ್ಲ ನೋ ಎಂದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟಿ, ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರಿದಲೇ ಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಮುಗ್ಧ ಮುಖದ, ಸುಮಾರು 19ರಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳ‌ ಒಳಗಿನ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ನಟನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರೂ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಹುದಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲೂ 'ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್': ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಯುವ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿವರ ಸಮೇತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೋಗತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ: ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ 'ವೇಷಗಳು' ಸಿನಿಮಾ

Director Sudhir Attavar
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿಬಿನ್ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿತ್ ಜೋಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಂದಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಸೋಪಾರ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

KORAGAJJA MOVIE
ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ
ನಟಿ ಭವ್ಯ ಮಗಳು
DIRECTOR SUDHIR ATTAVAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.