ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿಯ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಮಹೂರ್ತ: ನಿಜ ಜಗತ್ತು - ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಚಿತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 11:21 AM IST
ನವನಟ ದುಷ್ಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಗತ ವೈಭವ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಸಂಪನ್ನ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಾವಾಗ? ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀ - ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಕಥೆಯೇನು? ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆ. ಎಐ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಜ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಾಯಕ, ನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?; ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ, ''ಲಂಬೋದರ 2.0 ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ. ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಂಬೋದರ 2.0 ನಾವು ಇಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಲವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಚ್ಚಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪತಾಜೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದೂರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥನದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಲೇಖಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
MASS ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಚಿತ್ರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರದಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಹೈ- ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.