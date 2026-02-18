ETV Bharat / entertainment

'ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ'

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಹೇಳೋದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ.

Director Rajendra Singh Babu
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 18, 2026 at 1:04 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕುರಿತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. 2021ರ ನಂತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರವೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. 2022ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 200 ರಿಂದ 125ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು (Video: ETV Bharat)

ಯಾವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತೋ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 200 ರಿಂದ 125 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯ್ತು. ಸರ್ಕಾರವೇನೋ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಆಶಯದಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದವು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 125 ರಿಂದ 200ರವರೆಗೂ ಏರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮೊದಲಿನಂತೆ 125 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಮಿತಿಯವರು ನೋಡುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2019ರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತಾ ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀರ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೇಳಪಟ್ಟೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮರಾಠಿ, ಭೋಜಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ,‌ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುಣ‌ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಕೂಡಾ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕೂಡಾ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

