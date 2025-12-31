ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಫಾದರ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಬದುಕು ರೂಪಿಸುವ ಜೀವದ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯಿದು
'ಫಾದರ್' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 3:44 PM IST
ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆರ್.ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು, 'ಫಾದರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಫಾದರ್' ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಫಾದರ್' ಥೀಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್.ಚಂದ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
'ಕಬ್ಜ' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಅವರೀಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್', 'ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್' ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವೇ 'ಫಾದರ್'.
'ಫಾದರ್' ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದೇ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು. ತಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿದ ಜೀವ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಪನ ಕುರಿತು ಅಪರೂಪದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
'ಫಾದರ್' ಭಾವುಕ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ, ಅಪ್ಪನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ, ಈ ಥೀಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಪುತ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಿರಲಿ, ನಿರ್ದೇಶನವಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್' ಜೋಡಿ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೊತೆ 'ಟಗರು ಪಲ್ಯ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಭಾಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಹುಭಾಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದಾದಾ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ' ಹಾಡು ನನಗಿಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವರ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು ಸುದೀಪ್: ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂದರ್ಶನ
'ಫಾದರ್' ಮೈಸೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುಜ್ಞಾನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್'ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗೆ 13 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಕ್ಸಸ್: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಭೇಟಿ; ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಪಸ್
ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಬ್ಜ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 4,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದು, ಚಂದ್ರು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲುಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರೀಗ ನಿರ್ಮಾಣದೆಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.