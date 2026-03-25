ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯೆ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೇಕೆ?: ಪ್ರೇಮ್
'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ-ಬರಹಗಾರ ಪ್ರೇಮ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 10:39 AM IST
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ತನ್ನ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಹಾಡು ಬಹುತೇಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.
ಹಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ಬೇರೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ, ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕೆ ತೇರಿ ಚುನರ್ ಸರ್ಕೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ನೃತ್ಯದ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್, ''ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಬೇಡ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಸಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ವಿವಾದ ಏಕೆ ಬೇಕು?'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಅಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವ ಸಮಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಳಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನೀಚೆ ಮತ್ ಗಿರಾವೋ, ಉಟಾವೋ'ನಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಜಾನಪದ'' ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಹಾಡು, ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನೋವಾಗಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ಹಾಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ, ಸಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆದ್ರದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು? ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ್, ಹಾಡು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
Retro rhythm. Electrifying moves. Unstoppable swagger🔥— KVN Productions (@KvnProductions) March 14, 2026
The song release event is happening today at 5:05 PM at AMB Cinemas 🔊 releasing on @aanandaaudio. Stay tuned! | KDTheDevil#SarseNinnaSeragaSarse - KANNADA#SarkeChunarTeriSarke - HINDI#JaripeyNaathoPandagaJaripey -… pic.twitter.com/74rxTOTpuB
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುದೀಪ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಈ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.