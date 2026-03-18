'ಕೆಡಿ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್​; ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ

'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 8:20 PM IST

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬೇರೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ (NHRC) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

''ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಾಟಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಹಾಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲ ಪದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಹಾಡಿನಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್​ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ನೋರಾ ಪತೇಹಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೊಂದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ'' ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದಿರುವ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ರಕೀಬ್ ಅಲಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನನ್ನದು ಏನೂ ತಪ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡ, ''ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ. ಆಕ್ರೋಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಹೊಣೆಗಾರರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

