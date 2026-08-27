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ಮದುವೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪ: ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ

Pavan Sadineni Case: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Director Pavan Sadineni
ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 4:33 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾದಿನೇನಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾದಿನೇನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾದಿನೇನಿ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿಯೋ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ವಿವಾಹಿತ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಸಾದಿನೇನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ, ಮನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹರಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಲೆಗಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 (ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 115 (2) (ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವುದು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್ ಇಷ್ಕ್ ಕಾದಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ನಂದಿತಾ ಮತ್ತು ನಾರಾ ರೋಹಿತ್ ನಟಿಸಿದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. 2023ರ ಸರಣಿ ದಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ ಆಕಾಶಮ್ ಲೋ ಒಕಾ ತಾರಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್
DIRECTOR PAVAN SADINENI ARREST

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