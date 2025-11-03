ETV Bharat / entertainment

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವದಂಪತಿ ಕಥೆಯೇ 'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು': ರಿಯಲ್ ಮುದ್ದುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್

'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು' ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಯುವದಂಪತಿ ಆಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಭಾಯ್ ಶಿಂಧೆ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Love You Muddu' real Characters
'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು' ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು (Photo: Director Kumaar)
'ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂಬ ಎಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕುಮಾರ್ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಯುವದಂಪತಿ ಆಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಭಾಯ್ ಶಿಂಧೆ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ ತಾಳಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಟೋರಿಯ ಅಸಲಿ ಹೀರೋ ಹಿರೋಯಿನ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಕಲವೆಂದ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ: ಆಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಕಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಏಳುಬೀಳಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌.

ಆಕಾಶ್ ಅಂಜಲಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಆಕಾಶ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ. ನವದಂಪತಿಗಳು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಏನು? ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ದುರಂತವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು.

'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು' ಸಿನಿಮಾ ಇವರ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. (Video: Director Kumaar)

ಎಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ: ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಬಂದವರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭರವಸೆ. ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿ ಜೀವನದ ಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು‌ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು.

ಆಕಾಶ್ ಅಂಜಲಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದು ರೇಷ್ಮಾ: ನಿಜ ಜೀವನದ ಆಕಾಶ್ ಅಂಜಲಿ ದಂಪತಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ನಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜೇಶ್‌ ನಟರಂಗ, ತಬಲ ನಾಣಿ, ಗಿರೀಶ್‌ ಶಿವಣ್ಣ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: 'ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ': ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್

ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿಶನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ಕಿಶನ್ ಟಿ.ಎನ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಟಿ.ಎಸ್. ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ದೀಪಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಸ್.ದೀಪು ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗದೀಶ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದ ದರ್ಶನ್​​ ಸಾರಥಿ‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್

SIDDU MOOLIMANI RESHMAA
ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು
ಆಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ಕರ್ ಅಂಜಲಿ ಭಾಯ್ ಶಿಂಧೆ
ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟೋರಿ
LOVE YOU MUDDU

