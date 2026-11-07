ಕಿರುತೆರೆ - ಹಿರಿತೆರೆ ನಟ ಯಶವಂತ್ ಬಿಜೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿದೂಷಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ 'ವಿದೂಷಕ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:35 PM IST
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶವಂತ್ ಬಿಜೂರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿದೂಷಕ'. ತಾವೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಶ್ ಬಿಜೂರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ವಿದೂಷಕ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಶವಂತ್ ಬಿಜೂರ್, ನಾಯಕ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್, ನಾಯಕಿ ಅಮೃತಾ ಉಪಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ, ''ಯಶವಂತ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತರು. ನನ್ನ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರೀಗ ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಹುತೇಕರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಶವಂತ್ ಬಿಜೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಕನಸಿಗೆ ವಿದೂಷಕ ಮೂಲಕ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಯಣ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಕಥೆ, ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ, ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ವಿದೂಷಕ ಕಾಮಿಡಿ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಥೆ ನಾಯಕನಿಗಿರುವ ಗೈನೊಫೋಬಿಯಾ ಎಂಬ ಭಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಬ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಾಯಕ ರವಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಯಶವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಹಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ'' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ನಾಯಕಿ ಅಮೃತಾ ಉಪಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು ವಿದೂಷಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಹಕಲಾವಿದರು ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೆದ್ದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಪುಣ್, ಸುಹಾಸ್ ಅತ್ರೇಯಸ್, ಸಂಕಲನಕಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅರಸ್ ಹಾಗೂ ಭುವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ವಿಜಯ್ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾಮಿಡಿ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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